الشرطة البريطانية تعتقل معارضين لمسيرة تضامنية مع غزة
قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت 82 شخصًا، وسط لندن اليوم، هم من مجموعة من المتظاهرين المعارضين لمسيرة مؤيدة للفلسطينيين خرجت في المدينة.
وأضافت الشرطة أن الاعتقالات جاءت لمنع الإخلال بالسِّلم العام.
وانطلقت مسيرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن بعد اشتباكات على مقربة بين محتجين من اليمين المتطرف والشرطة التي شنت عملية كبيرة لتجنب الاشتباكات بين الجماعتين المتنافستين.
واجتذبت أيضًا المسيرة المؤيدة للفلسطينيين، محتجين مناهضين من جماعات يمينية إلى العاصمة في اليوم الذي تُحيي فيه بريطانيا ذكرى قدامى المحاربين.
وقالت شرطة العاصمة لندن في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، إنها تصدت لاعتداء من محتجين مناهضين كانوا في المدينة "بأعداد كبيرة"، وأضافت أنها لن تسمح لهم بمواجهة المسيرة المؤيدة للفلسطينيين.
وذكرت الشرطة: "سنستخدم كل الصلاحيات والتكتيكات المتاحة لنا لمنع حدوث ذلك".
و"المسيرة الوطنية من أجل فلسطين" هي الأحدث في سلسلة مسيرات يجري تنظيمها في العاصمة البريطانية لإظهار الدعم للفلسطينيين، والدعوة إلى وقف إطلاق النار في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
ودعاء وزراء الحكومة إلى إلغاء مسيرة، اليوم السبت، بسبب تزامنها مع احتفال يوم الهدنة.