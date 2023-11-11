الشرطة البريطانية تعتقل معارضين لمسيرة تضامنية مع غزة

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت 82 شخصًا، وسط لندن اليوم، هم من مجموعة من المتظاهرين المعارضين لمسيرة مؤيدة للفلسطينيين خرجت في المدينة.

وأضافت الشرطة أن الاعتقالات جاءت لمنع الإخلال بالسِّلم العام.

وانطلقت مسيرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن بعد اشتباكات على مقربة بين محتجين من اليمين المتطرف والشرطة التي شنت عملية كبيرة لتجنب الاشتباكات بين الجماعتين المتنافستين.

واجتذبت أيضًا المسيرة المؤيدة للفلسطينيين، محتجين مناهضين من جماعات يمينية إلى العاصمة في اليوم الذي تُحيي فيه بريطانيا ذكرى قدامى المحاربين.