عبر ميناء عدن.. ضبط أجهزة تجسس ومسيّرات في شحنة مشبوهة باليمن

ضبطت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم الثلاثاء، أجهزة تجسس وطائرات مُسيّرة، كانت ضمن شحنة تجارية، وُصفت بـ"المشبوهة"، قدمت إلى ميناء عدن.

وذكرت قوات "الحزام الأمني"، في بيان لها، أنها نفذت "مهمة أمنية مشتركة، إلى جانب اللجنة الرئاسية المُكلفة بالنزول إلى ميناء عدن، وذلك لضبط مضبوطات تحتوي على أجهزة تجسس وطائرات مسيّرة، كانت ضمن شحنة مشبوهة".

ونقل البيان عن مصدر في قوات "الحزام الأمني" قوله إن "عملية النزول تمت بسلاسة تامة ووفق الأوامر الصادرة، مشددا على عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن وجود أي توترات".

وأكد المصدر أن "الوضع كان هادئًا ومستقرًا، وأن جميع الجهات المختصة تعاونت في أداء المهام بكل مهنية وانضباط"، مثمناً "الجهود التي تبذلها قوات الحزام الأمني في تأمين المنشآت الحيوية وحماية الأمن".

من جهته، قال مصدر أمني لـ "إرم نيوز" إنه "يجري العمل حاليًا على فحص المضبوطات بشكل دقيق، تمهيدًا لرفع تقرير شامل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأكد المصدر أن العملية "واحدة من أبرز المهمات المشتركة التي نفذتها قوات الحزام الأمني، بالتنسيق مع جهات عُليا في الحكومة، في إطار الجهود المبذولة لتأمين المنشآت الحيوية في عدن، والهادفة إلى التصدي لمحاولات تهريب معدات عسكرية وتقنية محظورة".

يأتي ذلك عقب رفع إدارة أمن المنطقة الحرة في ميناء عدن بلاغًا إلى النيابة العامة، يفيد باكتشاف شحنة تحتوي على أجهزة تجسس ومعدات حربية ومكونات طائرات مُسيّرة، كانت مخفية داخل حاويات شحنة تجارية، مجهولة المصدر والوجهة، ولا تحمل أي وثائق رسمية.