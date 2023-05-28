ترخيص "البعث".. هل تحاول قوى عراقية افتعال أزمة بين عمّان وبغداد؟

شأن داخلي

من جانبه، قال وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، إنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل بشأن منح ترخيص حزب سياسي يعمل بموجب القانون والدستور الأردني.

وأضاف المعايطة في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن أي حزب يتسبب بالإساءة للأردن مع أي دولة شقيقة بما فيها العراق سيحاسب ويعاقب وفقا لأحكام القضاء الأردني.

وأكد المعايطة، أن قوى سياسية عراقية افتعلت هذه الاحتجاجات من أجل خلق أزمة بين البلدين رغم علمها بأن الحزب موجود ومرخص بالأردن منذ أكثر من 30 عاما وله تواجد وأنصار منذ الأربعينات من القرن الماضي، وأن الحزب قام بالانسجام مع التعديلات الجديدة لقانون الأحزاب.

مصلحة إيرانية

وقال المعايطة، إن "قوى سياسية عراقية لا ترغب بإقامة علاقات رفيعة المستوى مع الأردن ودائما ما تتخذ مواقف عدائية ضد الأردن بمناقشات البرلمان وتحاول العودة بالذاكرة إلى مواقف قديمة والتحريض على الأردن وقطع العلاقات معه".

وأضاف، أن "الأردن وقف مع العراق في جميع المراحل حتى ما بعد الاحتلال الأمريكي لإعادة العراق إلى الحاضنة العربية وفتح أبوابه أمام الأشقاء العراقيين في أصعب الظروف التي مروا بها".

وأشار المعايطة إلى أن العلاقات الأردنية العراقية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية في جميع المجالات وهو ما تسعى القوى الموالية لإيران لعرقتله خدمة لمصالح طهران التي لا تريد للعراق الاقتراب من الدول العربية والانفراد به والاستفادة منه اقتصاديا، على حد تعبيره.

"البعث" يتهم "الدعوة"

نائب الأمين العام للقيادة العليا لحزب البعث العربي الاشتراكي الأردني زهير الرواشدة اتهم حزب الدعوة الإسلامي بزعامة نوري المالكي بالوقف وراء الاحتجاجات على ترخيص الحزب، معتبرا أن الاحتجاجات قامت بها فئة محدودة ولا تمثل كافة أبناء الشعب العراقي، على حد وصفه.

واستغرب الرواشدة في حديثه لـ "إرم نيوز" من الدعوات التي أطلقها أنصار حزب الدعوة الموالي لإيران من أجل إلغاء ترخيص الحزب الذي يعمل على الساحة الأردنية منذ العام 1993 بعد استئناف الحياة الديمقراطية في الأردن وقبلها عام 1954 عندما حصل أول مرة على ترخيص من محكمة العدل العليا آنذاك.

وأكد الرواشدة، أن حزب البعث الأردني لا يرتبط بأي صلة تنظيمية خارج حدود الأردن وملتزم بالقانون ويعمل تحت مظلة الدستور الأردني وسبق له أن أوصل عدة نواب إلى قبة البرلمان.

واعتبر الرواشدة، أن الاحتجاجات التي ينفذها أنصار حزب الدعوة تأتي في سياق محاولات الحزب لخلط الأوراق والبحث عن مواقف شعبوية وتوظيفها لأغراض سياسية تصب في مصلحة الحزب الذي سقطت جميع أقنعته أمام الشعب العراقي، على حد وصفه.