احتجاجا على تدني الأجور.. مدارس السودان مغلقة بسبب إضراب المعلمين

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الخميس، عن إغلاق كامل للمدارس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، نتيجة الإضراب الذي دخل فيه المعلمون احتجاجا على تدني الأجور.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة تعليمية يعيشها السودان، حيث سبق وحذرت منظمتي "اليونيسيف"، و"إنقاذ الطفولة" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، من كارثة تعليمية تهدد جيلا كاملا في البلاد، قائلة إن نحو 7 ملايين طفل في عمر التعليم، لم يعودوا مسجلين بالمدارس على الإطلاق.

ودخل المعلمون في السودان، اليوم الخميس، المرحلة الجديدة من الإضراب، والتي تشمل الإغلاق الكامل بشكل مجدول، وذلك لحين الاستجابة للمطالب المرفوعة للسلطات.