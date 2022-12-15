احتجاجا على تدني الأجور.. مدارس السودان مغلقة بسبب إضراب المعلمين
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الخميس، عن إغلاق كامل للمدارس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، نتيجة الإضراب الذي دخل فيه المعلمون احتجاجا على تدني الأجور.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة تعليمية يعيشها السودان، حيث سبق وحذرت منظمتي "اليونيسيف"، و"إنقاذ الطفولة" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، من كارثة تعليمية تهدد جيلا كاملا في البلاد، قائلة إن نحو 7 ملايين طفل في عمر التعليم، لم يعودوا مسجلين بالمدارس على الإطلاق.
ودخل المعلمون في السودان، اليوم الخميس، المرحلة الجديدة من الإضراب، والتي تشمل الإغلاق الكامل بشكل مجدول، وذلك لحين الاستجابة للمطالب المرفوعة للسلطات.
وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين، سامي الباقر، لـ "إرم نيوز"، إن "آلاف المدارس الحكومية بمراحل التعليم الثلاثة (إبتدائي - متوسط – ثانوي)، بولايات السودان الـ 18، باتت مغلقة تماما، وحتى التي فتحت أبوابها تعذر في غالبها القيام بأي نشاط تعليمي إما بسبب ضعف حضور التلاميذ والطلاب أو غياب المعلمين".
وأكد الباقر أنه "بموجب التقارير النهائية الموثقة، زاد عدد المدارس التي أغلقت بشكل كامل عن 12 الف مدرسة من أصل 20 ألف".
وأبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أول أمس الثلاثاء، قلقها من اضطراب التعليم في السودان، والاتجاه للإغلاق الوشيك لجميع المدارس بسبب إضراب المعلمين.
ودعت "اليونيسف" في السودان خلال بيان لها، جميع أصحاب المصلحة المشاركين في المفاوضات بشأن رواتب العاملين في مجال التعليم إلى الاهتمام بمنح الأولوية لمصالح الأطفال.
وقالت إن "إيجاد حلول متبادلة لإبقاء المدارس مفتوحة أمر حيوي لإنهاء أزمة التعليم، ومنع فقدان جيل من الأطفال السودانيين حقهم في التعلم".
ويعاني آلاف الطلاب في السودان من اضطراب التعليم بفعل عدد من العوامل المختلفة، من أبرزها الإضرابات المتواصلة للجنة المعلمين، إضافة إلى السيول والأمطار خلال فترة الخريف، التي اجبرت عددًا من المدارس للإغلاق حفاظًا على سلامة الطلاب، إلى جانب الاضطرابات الأمنية في بعض الولايات، والتي تستدعي إغلاق المدارس.
ورفعت لجنة المعلمين عددا من المطالب لتحسين أوضاع منتسبيها، من أبرزها بدل 3 شهور بديلا نقديا، وبدل لبس ومعاش المثل، وهو المطلب الذي لم يتم تطبيقه منذ قرار مجلس الوزراء عام 2020، إضافة إلى زيادة الصرف على التعليم إلى 20%.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نظمت لجنة المعلمين السودانيين، احتجاجات حاشدة في جميع ولايات السودان، سلمت خلالها مجلس الوزراء مذكرة تطالب برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 69 ألفا (118 دولارا أمريكيا)، وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة.