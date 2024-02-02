وزير الخارجية الإماراتي يؤكد أهمية دور الأونروا

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وخلال لقائه كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، أكد الشيخ عبدالله بن زايد أهمية توفير الدعم اللازم للأونروا لأداء مهامها والمتمثلة في إيصال المساعدات الإنسانية ودعم اللاجئين الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وبحث وزير الخارجية الإماراتي مع المسؤولة الأممية، الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم.