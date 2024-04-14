بعد الردّ الإيراني.. هل دخل الصراع مرحلة دولة ضد دولة؟

أوضح مسؤولان أمريكيان أن الضربات غير المسبوقة التي انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، أدخلت الشرق الأوسط في منطقة مجهولة؛ ما يعني تحوّل الصراع إلى مرحلة دولة ضد دولة وفق شبكة "CNN".

وأوضح المصدر أن الضربات الإيرانية ضد إسرائيل تعني دخول الصراع مرحلة دولة ضد دولة، ويمثل تصعيداً خطيراً في المنطقة، وهو السيناريو الذي كانت الولايات المتحدة تأمل في تجنبه منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر.

وقال البنتاغون، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، ناقشا التهديدات الإقليمية "العاجلة".

وأضاف في بيان أن أوستن أكد خلال مكالمة هاتفية، دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع عن إسرائيل.

وتابع أن “الوزير أوستن أوضح أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من قبل إيران ووكلائها الإقليميين".

وطلب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، من نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، إخطار الولايات المتحدة قبل أي ردّ محتمل على الهجوم الإيراني، بحسب مسؤول أمريكي.