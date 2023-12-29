الجيش الإسرائيلي يُدمر قصر الباشا التاريخي في غزة
دمر الجيش الإسرائيلي، أجزاء واسعة من قصر الباشا التاريخي الواقع بحي الدرج وسط مدينة غزة، والذي يعد من أقدم المواقع التاريخية، وذلك خلال اجتياحه البري للمنطقة، وفي إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمتواصلة منذ أكثر من 80 يوماً.
وأكد الناطق باسم بلدية غزة، حسني مهنا، تدمير الجيش الإسرائيلي لقصر الباشا، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار حرب إسرائيل على التراث والتاريخ الفلسطيني وتعدٍ سافر على تاريخ المنطقة.
وقال مهنا، لـ"إرم نيوز"، إن "الجيش الإسرائيلي لم يكتفِ بتدمير مركز رشاد الشوا الثقافي وأرشيف بلدية غزة، وعمد إلى تدمير آخر القصور التي لا تزال قائمة بالمدينة"، مؤكداً أن ذلك يعتبر جريمة بحق التاريخ والتراث.
وطالب مهنا، المؤسسات الدولية ذات العلاقة بـ "وضع حد لتدمير إسرائيل للمواقع التراثية والثقافية والتاريخية في غزة"، مؤكداً أن تدمير تلك الأماكن يتم بشكل متعمد من قبل الجيش الإسرائيلي وبدون أي مبرر واقعي لذلك.
وفي السياق ذاته، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن "الجيش الإسرائيلي استهدف ودمّر أكثر من 200 موقعٍ أثري وتراثي من أصل 325 موقعاً في قطاع غزة، ما بين مساجد أثرية وكنائس ومدارس ومتاحف ومنازل أثرية قديمة ومواقع تراثية مختلفة".
وأضاف في بيان له وصل "إرم نيوز" نسخة منه، أن "المواقع التراثية والأثرية التي دمرها يعود أصول بعضها إلى العصر الفينيقي، وبعضها يعود أصوله إلى العصر الروماني، وبعضها يعود تاريخ بنائه إلى 800 عام قبل الميلاد، وبعضها يعود تاريخ بنائها إلى 1400 عام، وبعضها إلى 400 عام".
وأشار إلى أن استهداف وتدمير المواقع التراثية والأثرية في قطاع غزة تعتبر جريمة دولية واضحة وفقاً للقوانين الدولية، وخاصة للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
ويقع قصر الباشا في حي الدرج في المركز التاريخي لمدينة غزة، وهو قصر كبير مكون من طابقين يعود إلى العصر المملوكي، وكان مقراً لنائب غزة في العصرين المملوكي والعثماني، واستخدم زمن الانتداب البريطاني مركزاً للشرطة.
وتشير بعض الروايات أن نابليون بونابرت أقام فيه ثلاث ليالٍ أثناء حملته على مصر والشام سنة 1799 ولهذا أطلق عليه اسم "قلعة نابليون"، وقصر السعادة، ويتميز بمتانة واجهته وجمالها، إذ زينت بعناصر زخرفية كالأشكال المقرصنة التي زينت أعلى النوافذ بالإضافة إلى الرنك.
وقامت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية بترميم القصر وتأهيله كمتحف أثري، وضم المتحف مواد أثرية تعود لمراحل تاريخية مختلفة، وهي مواد تم الكشف عنها أثناء التنقيبات الفلسطينية والتنقيبات الدولية على مدار العقدين الماضيين.