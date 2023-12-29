الجيش الإسرائيلي يُدمر قصر الباشا التاريخي في غزة

وقال مهنا، لـ"إرم نيوز"، إن "الجيش الإسرائيلي لم يكتفِ بتدمير مركز رشاد الشوا الثقافي وأرشيف بلدية غزة، وعمد إلى تدمير آخر القصور التي لا تزال قائمة بالمدينة"، مؤكداً أن ذلك يعتبر جريمة بحق التاريخ والتراث.

وطالب مهنا، المؤسسات الدولية ذات العلاقة بـ "وضع حد لتدمير إسرائيل للمواقع التراثية والثقافية والتاريخية في غزة"، مؤكداً أن تدمير تلك الأماكن يتم بشكل متعمد من قبل الجيش الإسرائيلي وبدون أي مبرر واقعي لذلك.

وفي السياق ذاته، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن "الجيش الإسرائيلي استهدف ودمّر أكثر من 200 موقعٍ أثري وتراثي من أصل 325 موقعاً في قطاع غزة، ما بين مساجد أثرية وكنائس ومدارس ومتاحف ومنازل أثرية قديمة ومواقع تراثية مختلفة".

وأضاف في بيان له وصل "إرم نيوز" نسخة منه، أن "المواقع التراثية والأثرية التي دمرها يعود أصول بعضها إلى العصر الفينيقي، وبعضها يعود أصوله إلى العصر الروماني، وبعضها يعود تاريخ بنائه إلى 800 عام قبل الميلاد، وبعضها يعود تاريخ بنائها إلى 1400 عام، وبعضها إلى 400 عام".