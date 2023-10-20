الفلسطينيون يأملون وصول المساعدات إلى غزة وإسرائيل تواصل قصفها

يأمل الفلسطينيون في غزة وصول المساعدات الإنسانية، الجمعة، بعد أكثر من عشرة أيام من حصار تفرضه إسرائيل التي ما زالت تستعد لهجوم بري وتواصل قصفها للقطاع بعد هجوم "حماس" الذي بدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت قناة القاهرة نيوز المصرية القريبة من الاستخبارات المصرية مساء الخميس، إن معبر رفح بين مصر وغزة، المنفذ الوحيد للقطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، سيُفتح الجمعة.

وما زالت قوافل المساعدات الإنسانية التي تنتظر دخول هذا الجيب الصغير الذي يعيش فيه 2,4 مليون فلسطيني، متوقفة منذ أيام في رفح، مع دخول الصراع يومه الرابع عشر.

أحياء مدمرة

قُتل أكثر من 1400 شخص في الأراضي الإسرائيلية في يوم هجوم "حماس" حسب السلطات الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي، قُتل حوالي 1500 من مقاتلي حماس في الهجوم المضاد الذي سمح لإسرائيل باستعادة السيطرة على المناطق التي هوجمت.

واختطفت حماس 203 أشخاص تحتجزهم رهائن، بحسب أرقام معدّلة نُشرت الخميس.

في الجانب الفلسطيني، قُتل 3785 شخصًا في قطاع غزة بينهم 1524 طفلًا على الأقل، حسب وزارة الصحة التابعة لـ"حماس".