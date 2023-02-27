الإمارات تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن بشأن الضفة الغربية
طلبت دولة الإمارات اليوم الإثنين، عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل يوم غدٍ الثلاثاء، لبحث "التطورات المقلقة" في الضفة الغربية المحتلة.
وكتب حساب بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على "تويتر": "في ظل التطورات المقلقة للوضع في الضفة الغربية المحتلة، طلبت دولة الإمارات عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل يوم غدٍ الموافق 28 فبراير".
والليلة الماضية، شهدت عدة بلدات وقرى في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية اعتداءات وصفت بـ"العنيفة" نفذها مئات المستوطنين، وأدت لحرق عشرات المنازل والممتلكات الفلسطينية بالكامل، وذلك ردًا على مقتل إسرائيليين اثنين بعملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب المحافظة.