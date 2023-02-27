الإمارات تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن بشأن الضفة الغربية

طلبت دولة الإمارات اليوم الإثنين، عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل يوم غدٍ الثلاثاء، لبحث "التطورات المقلقة" في الضفة الغربية المحتلة.

وكتب حساب بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على "تويتر": "في ظل التطورات المقلقة للوضع في الضفة الغربية المحتلة، طلبت دولة الإمارات عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل يوم غدٍ الموافق 28 فبراير".