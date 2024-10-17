محلل إسرائيلي: تصفية السنوار قد تؤدي لتطورات "غير متوقعة"

عمّت الاحتفالات الشارع الإسرائيلي، عقب اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وسط انطباعات متباينة بشأن مصير المختطفين والتداعيات المقبلة على ملفهم، خاصة إذا أصبحت "حماس" بعد السنوار كما "حزب الله" بعد نصر الله.

وعلّق المحلل الإسرائيلي البارز رون بن يشاي، في تقرير مطول نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن ما أسماه "التصفية المباركة" للسنوار لم تكن مخططًا لها سابقًا، وقد تؤدي إلى تطورات غير متوقعة.

وقال بن يشاي إن "الشاباك أصر على استمرار نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي قُتل فيها السنوار، ليس بعيدًا عن النفق الذي قُتل فيه المختطفون الستة في رفح".

ورغم موجة الفرح والرضا الواسعة في إسرائيل بعد التخلص من يحيى السنوار، إلا أن بن يشاي حذر من تطورات قد تكون سلبية.

وأضاف أن التحركات غير المسؤولة من قبل إسرائيل قد تعرّض المختطفين الذين ما يزالون في يد "حماس" و"الجهاد الإسلامي" للخطر.

وأوضح أن "قتل السنوار في مواجهة مباشرة مع القوات الإسرائيلية قد يمنح أتباعه المتعصّبين بعض الراحة، ما قد يؤثر على موقفهم تجاه المختطفين، غير أن فقدان قائد كاريزمي مثل السنوار قد يؤدي أيضًا إلى مواجهات انتقامية".

وريث يحيى السنوار

وبحسب بن يشاي، فإن "التطورات المستقبلية ستتأثر بهوية خليفة السنوار"، مشيرًا إلى احتمال تولي شقيقه محمد السنوار المسؤولية، ويعتقد أن المصريين والقطريين سيتمكنون من التواصل معه.

لكنّ المحلل السياسي الإسرائيلي بن يشاي يشكك في قدرة محمد السنوار على التحكم في احتجاز المختطفين مثل أخيه الراحل يحيى.

ومن الأسماء المحتملة الأخرى المرشحة لخلافة السنوار، عز الدين حداد قائد لواء غزة، الذي يعد شخصية كاريزمية ونجا من عدة محاولات اغتيال، وإذا تولى القيادة، فقد يكون شريكًا أكثر ملاءمة في مفاوضات تتعلق بالمختطفين.

ويرى بن يشاي أن محمد السنوار لن يتمكن من منع "خصخصة" احتجاز المختطفين من قبل الأهالي والمجموعات المسلحة التي تحتجزهم.

وقد يكون لكل من هذه الأطراف أفكاره الخاصة حول كيفية استخدام البطاقة الثمينة التي في يده لخدمة مصالحه الخاصة أو طموحاته.

التأثير على إيران

يشير بن يشاي إلى أن قتل السنوار قد يؤثر على العلاقة الوثيقة بين حماس وقيادة طهران، ومع اشتعال الأزمة بين الجانبين حول المواقف تجاه سوريا، يبقى السؤال حول استمرارية التعاون بينهما، فإذا أصبح خالد مشعل رئيسًا للمكتب السياسي مرة أخرى، فقد ينأى بنفسه عن التحالف الوثيق مع إيران.

وأشار بن يشاي إلى أن غياب السنوار الكبير قد يعطل المفاوضات بشأن ملف الرهائن ويجعل توجيه ضربة انتقامية لإيران أقل شرعية مع مرور الوقت.