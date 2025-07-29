الكشف عن مخطط أعده "حزب الله" لتصفية محامي نتنياهو في فرنسا

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، الاثنين، تفاصيل ما قالت إنها محاولة اغتيال خطط لها "حزب الله" اللبناني، استهدفت أوليفييه باردو محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة إن السلطات الفرنسية فتحت، الاثنين، تحقيقاً بشأن بلاغ قدمه باردو، ادعى فيه تلقيه تهديداً بالقتل بسبب دفاعه عن نتنياهو، وفق ما أعلنه مكتب الادعاء العام في باريس.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصدر مقرب من القضية، إلى أن باردو قال للمحققين إن أحد المجرمين السابقين، ويدعى رودي تيرانوفا، أخبره في 16 يوليو/ تموز أنه تم التواصل معه من أجل تصفيته، مؤكداً تقريراً بهذا الشأن في صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن تيرانوفا قال لباردو إن عناصر من "حزب الله"، الحليف الرئيسي لإيران، عدو إسرائيل اللدود، تواصلوا معه لتنفيذ المهمة أثناء رحلة إلى السنغال.

وقال تيرانوفا إن "الإرهابيين استهدفوا باردو بسبب عمله لصالح نتنياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة، وفق الصحيفة.

وقال باردو: "أنا هادئ. فهذا أحد مخاطر مهنتي عندما أدافع عن قضايا تثير الجدل في فرنسا"، مضيفاً: "لدي ثقة بأن القضاء سيحدد ما إذا كان هذا التهديد حقيقياً أم وهمياً".

ويعدّ باردو من أبرز المحامين في فرنسا، وسبق أن مثّل شخصيات بارزة، من بينهم السياسي اليميني المتطرف إيريك زيمور، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

يذكر أن تيرانوفا، وهو عضو سابق في إحدى العصابات، أُدين في 2004 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع تطرفي، كما خضع لتحقيقات في 2007 بتهمة محاولة قتل المحامي كريم أشوي، لكنه بُرّئ لاحقاً.