قطر تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة بعد الهجوم الإسرائيلي

تصاعد الدخان في الدوحة إثر الهجوم الإسرائيليالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، استضافة العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين المقبلين لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الذي استهدف قيادات في حركة حماس، يوم الثلاثاء.

تأتي القمة المعلن عنها، وسط إدانات دولية واسعة، ولا سيما من الدول العربية والإسلامية؛ نظرًا لانتهاك إسرائيل سيادة دولة قطر المحسوبة على الأمتين.

وعلى إثر الهجوم، أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تشكيل فريق قانوني للتعامل مع الرد على الهجوم الإسرائيلي، مؤكدا أن دولة قطر لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وتحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر.

كما أبلغت قطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، بأنها "لن تتسامح مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والتهديد المستمر للأمن الإقليمي".

