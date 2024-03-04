تسجيل صوتي لأسيرين إسرائيليين في غزة ناشدا الجيش إنقاذهما قبل قتلهما
نشرت "هيئة البث" العبرية الرسمية، الأحد، تسجيلاً صوتياً لمحتجزيْن إسرائيلييْن في غزة، من بين 3 محتجزين قتلهم الجيش "بالخطأ"، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وهما يناشدان لإنقاذهم.
وفي التسجيل، يطالب الأسيران الجيش بنجدتهما، ويقولان: "النجدة، نحن مختطفان، أنقذونا، نحن تحت الدرج".
وقالت الهيئة "حصل الجيش الإسرائيلي على التسجيل عن طريق كاميرا معلقة على كلب بوليسي أُرسل إلى مكان وجود الأسرى الإسرائيليين الثلاثة"، لكن المقاتلين الفلسطينيين قتلوا الكلب.
وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي قتله "بالخطأ"، 3 أسرى محتجزين في قطاع غزة، لأن جنوده اعتقدوا بأنهم يشكلون "تهديدا" لهم.
والمحتجزون هم: يوتام هاييم (28 عاماً)، وألون شامريز (26 عاماً)، وسامر طلالقة (22 عاماً).
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الأسيرين اللذين كشفت عن صوتهما في التسجيل هما هاييم وشامريز.
والجمعة، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقتل 7 أسرى إسرائيليين لديها في قصف لجيشهم، بعد أسابيع من فقدان الاتصال بهم.
وبذلك، ارتفع إجمالي المحتجزين في قطاع غزة الذين قتلوا بنيران جيشهم إلى 70 قتيلاً.
وقبل الإعلان عن مقتل الأسرى الإسرائيليين السبعة، كانت تل أبيب تقدّر وجود 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.