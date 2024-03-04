تسجيل صوتي لأسيرين إسرائيليين في غزة ناشدا الجيش إنقاذهما قبل قتلهما

نشرت "هيئة البث" العبرية الرسمية، الأحد، تسجيلاً صوتياً لمحتجزيْن إسرائيلييْن في غزة، من بين 3 محتجزين قتلهم الجيش "بالخطأ"، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وهما يناشدان لإنقاذهم.

وفي التسجيل، يطالب الأسيران الجيش بنجدتهما، ويقولان: "النجدة، نحن مختطفان، أنقذونا، نحن تحت الدرج".

وقالت الهيئة "حصل الجيش الإسرائيلي على التسجيل عن طريق كاميرا معلقة على كلب بوليسي أُرسل إلى مكان وجود الأسرى الإسرائيليين الثلاثة"، لكن المقاتلين الفلسطينيين قتلوا الكلب.