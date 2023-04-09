الأردن يرفض استلام رسائل من إسرائيل بشأن الأقصى
نقلت فضائية "المملكة" الأردنية عن مصدر مسؤول، اليوم الأحد، أن بلاده تصدت لحملة دبلوماسية قادتها الحكومة الإسرائيلية لتزوير الحقائق حول ما يجري في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وقال المسؤول الأردني، إن الحملة الإسرائيلية تهدف إلى تحميل إدارة الأوقاف مسؤولية التصعيد الخطير الناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات.
وأوضح أن "وزارة الخارجية الأردنية رفضت استلام رسائل حاولت إسرائيل إرسالها عبر أطراف وسيطة حول ما يجري في المسجد الأقصى المبارك".
وبحسب المسؤول الأردني، فقد أبلغ الأردن الأطراف الوسيطة برفضه للادعاءات الإسرائيلية ومحاولاتها تزييف الحقائق.
وأبدى الأردن استعداده للأطراف الوسيطة لاستقبال رسالة مباشرة من إسرائيل مفادها أن إسرائيل أوقفت انتهاكاتها للمسجد الأقصى والوضع التاريخي والقانوني القائم واعتداءاتها على المصلين، ورفعت القيود المفروضة على حرية العبادة.
وقال المصدر، إن "الوزارة أبلغت الأطراف الوسيطة أن دائرة الأوقاف، صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون الحرم، وهو مكان عبادة خالص للمسلمين، قادرة على القيام بدورها كاملا إذا توقفت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائلية التي تؤجج العنف وتدفع باتجاه التصعيد".