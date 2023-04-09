الأردن يرفض استلام رسائل من إسرائيل بشأن الأقصى

نقلت فضائية "المملكة" الأردنية عن مصدر مسؤول، اليوم الأحد، أن بلاده تصدت لحملة دبلوماسية قادتها الحكومة الإسرائيلية لتزوير الحقائق حول ما يجري في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وقال المسؤول الأردني، إن الحملة الإسرائيلية تهدف إلى تحميل إدارة الأوقاف مسؤولية التصعيد الخطير الناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات.

وأوضح أن "وزارة الخارجية الأردنية رفضت استلام رسائل حاولت إسرائيل إرسالها عبر أطراف وسيطة حول ما يجري في المسجد الأقصى المبارك".