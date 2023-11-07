المكسيك: لن نقطع العلاقات مع إسرائيل

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الثلاثاء، إن بلاده لن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الصراع في غزة، وحث الزعماء السياسيين على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع.

وكان لوبيز أوبرادور يتحدث خلال إفادة صحفية دورية.

ودفع التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة دولًا لاتينية منها بوليفيا وفنزويلا إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية الحرب.