المكسيك: لن نقطع العلاقات مع إسرائيل
قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الثلاثاء، إن بلاده لن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الصراع في غزة، وحث الزعماء السياسيين على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع.
وكان لوبيز أوبرادور يتحدث خلال إفادة صحفية دورية.
ودفع التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة دولًا لاتينية منها بوليفيا وفنزويلا إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية الحرب.
وخلفت الغارات الإسرائيلية منذ السابع من الشهر الماضي، أكثر من 35 ألف قتيل وجريح في قطاع غزة، ردًا على هجوم لحماس قتل خلاله نحو 1400 إسرائيلي في مستوطنات قريبة من غزة.