جماعات حقوقية فلسطينية ترفض الاجتماع مع كريم خان

رفضت جماعات حقوق إنسان فلسطينية الاجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم السبت، متهمة إياه بالتعامل بشكل غير متكافئ مع اتهامات متبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين بانتهاك حقوق الإنسان.

ويجري خان زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة عقب طلب من مجموعة تمثل أسر قتلى هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، لكنه من المزمع أيضا أن يجتمع مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله.

لكن ناشطين فلسطينيين قالوا إنهم يرفضون الاجتماع معه بسبب اعتراضهم على ما يرون أنه تعامل غير متكافئ مع القضايا الإسرائيلية والفلسطينية.

وقال عمار الدويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "بصفتنا منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان، قررنا ألا نجتمع معه".