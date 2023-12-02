جماعات حقوقية فلسطينية ترفض الاجتماع مع كريم خان
رفضت جماعات حقوق إنسان فلسطينية الاجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم السبت، متهمة إياه بالتعامل بشكل غير متكافئ مع اتهامات متبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين بانتهاك حقوق الإنسان.
ويجري خان زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة عقب طلب من مجموعة تمثل أسر قتلى هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، لكنه من المزمع أيضا أن يجتمع مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله.
لكن ناشطين فلسطينيين قالوا إنهم يرفضون الاجتماع معه بسبب اعتراضهم على ما يرون أنه تعامل غير متكافئ مع القضايا الإسرائيلية والفلسطينية.
وقال عمار الدويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "بصفتنا منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان، قررنا ألا نجتمع معه".
وأضاف: "أعتقد أن طريقة التعامل مع هذه الزيارة تظهر أن السيد خان لا يزاول عمله بأسلوب مستقل ومهني".
ويتبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، حينما تسلل مقاتلو حماس إلى عدة تجمعات سكنية إسرائيلية حول قطاع غزة، وهو هجوم تقول السلطات الإسرائيلية إنه أدى لمقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز نحو 240 رهينة.
وشنت إسرائيل ردا على هجوم حماس غارات جوية مستمرة منذ أسابيع على غزة، بالإضافة إلى تنفيذ اجتياح بري بالدبابات والقوات البرية تقول السلطات الصحية الفلسطينية إنه أدى حتى الآن لمقتل ما يزيد على 15 ألفا من سكان غزة.
وخان موجود في إسرائيل بعد أن تلقى دعوة من أسر الرهائن الإسرائيليين. ومن المزمع أن يجتمع مع بعض أفراد الأسر ومحاميهم.
واجتمع خان، في وقت سابق من اليوم، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن عباس حثه على التحقيق في العمليات الإسرائيلية في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة كذلك.