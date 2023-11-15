تقرير: إسرائيل تخطط لاستخدام "القنابل الإسفنجية" لسد أنفاق حماس

كشف تقرير بريطاني أن الجيش الإسرائيلي بات يخطط أكثر من أي وقت مضى لاستخدام "القنابل الإسفنجية"؛ وذلك بهدف سد المداخل والثغرات في أنفاق غزة، التي تمتد من 300 إلى أكثر من 500 كيلومتر، وتستعملها حركة "حماس" كسلاح قوي وناجع لتخزين المعدات وإخفاء الرهائن.

ورجح التقرير، الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نقلًا عن صحيفة "تليغراف" البريطانية، أن تكون "القنابل الإسفنجية"، التي عادةً ما تكون على شكل رغوة ثم تتحول إلى جسم صلب، السلاح الأخير للفوز في "معركة الأنفاق"، مضيفًا أن إسرائيل تدرس جديًا استخدام هذا السلاح لمحاولة إغلاق أنفاق حماس المحفورة في أقبية قطاع غزة.

لكن إسرائيل لم تؤكد بعد بدءها استخدام هذه القنابل، لا سيما أن تنفيذ هذه الخطة العسكرية ينطوي على خطر حقيقي على إسرائيل نفسها، وخاصة على حياة الرهائن البالغ عددهم 240 الذين تحتجزهم "حماس" في هذه الأنفاق، فضلًا عن السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يلجؤون لحماية أنفسهم من التفجيرات.