العراق.. العثور على مقبرة جماعية في الأنبار وتحقيقات لمعرفة هويات المدفونين (صور)

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي عثرت على مقبرة جماعية في قضاء هيت غربي محافظة الأنبار، تضم رفات عشرات الأشخاص".

وأضافت أن "العمل مستمر لإخراج كافة الرفات، ولم يعرف العدد النهائي لها حتى الساعة، لكن لغاية الساعة تجاوز عددها الـ(30)، وجميعها مجهولة الهوية".

وبينت المصادر أن "تحقيقات تجري على مستوى عال لمعرفة هوية الأشخاص الذين دفنوا بهذه المقبرة الجماعية في صحراء قضاء هيت".

مشيرة إلى أن "هناك مخاوف من أن هذه الرفات ربما تكون للأهالي الذين تم تغييبهم على يد الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي دخلت محافظة الأنبار أثناء تحرير المحافظة من قبضة تنظيم داعش"، بحسب قولها.