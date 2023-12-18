مقتل 95 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة

وجاء مقتل الصحفية القطشان وسط دعوات اليوم الاثنين من أجل إضراب عالمي مرة أخرى تضامنا مع قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ 73، ووسط مطالبات متزايدة من قبل دول ومنظمات حول العالم بضرورة إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة.