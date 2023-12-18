مقتل 95 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن مقتل الصحفية حنين القطشان في قصف إسرائيلي.
وأوضح المكتب في بيان أن مقتل الصحفية القطشان جاء إثر قصف الجيش الإسرائيلي منزل عائلتها بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وبحسب البيان فقد ارتفع عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في غزة إلى 95 صحفيًّا وصحفية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وجاء مقتل الصحفية القطشان وسط دعوات اليوم الاثنين من أجل إضراب عالمي مرة أخرى تضامنا مع قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ 73، ووسط مطالبات متزايدة من قبل دول ومنظمات حول العالم بضرورة إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة.