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العالم العربي

ساعر: إسرائيل لا تنوي فرض سيطرة طويلة الأمد على قطاع غزة

ساعر: إسرائيل لا تنوي فرض سيطرة طويلة الأمد على قطاع غزة
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعرالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 5:37 ص

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، يوم الاثنين، أن إسرائيل لا تعتزم فرض سيطرة طويلة الأمد على قطاع غزة، على حد قوله.

وأضاف ساعر، في مقابلة مع شبكة "يورونيوز": "ليست لدينا أي نية للقيام بالبقاء طويلاً هناك. لدينا فقط مخاوف أمنية"، وفق تعبيره.

وجدّد ساعر التأكيد على رفض إسرائيل أي فكرة بشأن بقاء حركة "حماس" قائلاً: "لا يمكن أن تسيطر على غزة أو أن تكون جزءًا من مستقبل القطاع".

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تزامن ذلك مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، بأنه يأمل أن تُفضي المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى نتائج ملموسة خلال الأسبوع الجاري.

وتدعم الولايات المتحدة مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة من القطاع بالإضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.

وقال ترامب للصحفيين: "نحن نجري محادثات ونأمل أن نتمكن من تسوية الأمر خلال الأيام المقبلة".

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