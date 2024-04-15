قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل رد حماس على المقترح الأمريكي
كشفت القناة الإسرائيلية (13)، اليوم الإثنين، تفاصيل رد حركة حماس على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت القناة العبرية إن حماس أبدت موافقة على الإفراج عن 20 محتجزًا إسرائيليًا، بدلًا من الإفراج عن 40 العدد الذي يطالب به المقترح الأمريكي، نظير وقف إطلاق النار لستة أسابيع والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين بينهم أصحاب المحكوميات الطويلة.
وتطالب حماس بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة، والسماح بعودة النازحين من شمال القطاع إلى بيوتهم، بالإضافة إلى تسليم عسكريين إسرائيليين بينهم قتلى، مقابل المزيد من الأسرى الفلسطينيين وجثث المتوفين منهم، كما تشترط ضمانات دولية لإلزام إسرائيل بالشروط.
مراحل التنفيذ
وينص الاقتراح الأمريكي الذي قدمه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في مباحثات القاهرة، على إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية (بينهم عسكريون وأطفال ومسنّات) مقابل 800 إلى 900 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، من بينهم حوالي مئة يمضون أحكاما طويلة بما في ذلك عقوبة السجن مدى الحياة، على ما أوضح مصدر مقرب من المفاوضات، طلب عدم كشف اسمه.
كما يدعو في مرحلته الأولى إلى عودة النازحين المدنيين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة مع السماح بدخول ما بين 400 و500 شاحنة مساعدات يوميًا.
أما المرحلة الثانية فتدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى حركة حماس.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة تنص على الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ورفع الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع منذ سيطرت عليه حماس العام 2007.