قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل رد حماس على المقترح الأمريكي

مراحل التنفيذ

وينص الاقتراح الأمريكي الذي قدمه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في مباحثات القاهرة، على إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية (بينهم عسكريون وأطفال ومسنّات) مقابل 800 إلى 900 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، من بينهم حوالي مئة يمضون أحكاما طويلة بما في ذلك عقوبة السجن مدى الحياة، على ما أوضح مصدر مقرب من المفاوضات، طلب عدم كشف اسمه.

كما يدعو في مرحلته الأولى إلى عودة النازحين المدنيين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة مع السماح بدخول ما بين 400 و500 شاحنة مساعدات يوميًا.

أما المرحلة الثانية فتدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى حركة حماس.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة تنص على الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ورفع الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع منذ سيطرت عليه حماس العام 2007.