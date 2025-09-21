الشرع: قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا "خطوة كبيرة"

وصف الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الأحد، خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا بـ"الكبيرة".

وقال في مقابلة مع "سي بي إس"، إن الرئيس ترمب اتخذ خطوة كبيرة باتجاه سوريا برفع العقوبات، مؤكدًا أنه "يجب علينا استعادة العلاقات الأمريكية السورية".

وأكد الشرع أنه "على العالم ألا يتواطأ مجددا في قتل الشعب السوري بتعطيل رفع العقوبات"، مضيفًا: "لقد أعدنا الأمل للاجئين والنازحين ليتمكنوا من العودة لوطنهم".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت في الـ25 من شهر آب/أغسطس الماضي، قرارا نهائيا يقضي برفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد أمر سابق أصدره الرئيس دونالد ترامب بتفكيك نظام عقوبات واشنطن ضد دمشق.

وفي إشعار، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إنه يلغي لوائح العقوبات على سوريا من قانون اللوائح الفيدرالية "بعد انتهاء حالة الطوارئ الوطنية التي استندت إليها اللوائح والتغييرات الإضافية في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا".