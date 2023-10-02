النيجر تقبل المبادرة الجزائرية لحل الأزمة

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، أن النيجر تقبل وساطة الجزائر الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الحكومة الجزائرية، تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد، وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون.