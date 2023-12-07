هل تؤدي الضغوط الأمريكية إلى وقف إطلاق النار في غزة؟
قال أهارون زِئِيفي فارْكَاش، رئيس مركز تراث الاستخبارات الإسرائيلية، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش "أمان"، إن إسرائيل تواجه تحديًّا كبيرًًا في الوقت الراهن، يتعلق بالموقف الأمريكي إزاء الحرب.
وأشار فاركاش في تقرير نشره موقع "غلوبس" العبري إلى أنه على الرغم من انهيار الهدنة والعودة إلى الحرب، منذ يوم الجمعة الماضي، إلا أن جهودًا تجري من وراء الكواليس للوصول إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.
وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن "تضغط بشدة من أجل توسيع المسارات الخاصة بالمساعدات الإنسانية لغزة، بما في ذلك إدخال الوقود، وتقليص الضربات بحق المدنيين غير المتورطين إلى الحد الأدنى، والسعي نحو هدنة جديدة"، مُقدرًا أن تلك الضغوط "تسهم حتى في تغيير طبيعة المهمات التكتيكية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي".
ولفت إلى أن هناك الكثير من الإسرائيليين "لا يفقهون إلى أي مدى أصبحت إسرائيل رهينة في يد الأمريكيين، بما في ذلك على صعيد الإمدادات الخاصة بالذخائر الأساسية"، ومن ثم أعرب عن قناعته بأن الهجمات الإسرائيلية ستصبح أكثر تحديدًا (لادخار الذخيرة).
دكتاتورية أفكار قادت إلى الإخفاق الكبير
وتطرق فاركاش لموضوع المسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر، واتهم قيادات الجيش والاستخبارات بـ "الدكتاتورية الفكرية" والتي تسببت في ثقة مفرطة بالنفس، بأنها هي التي أدت إلى إخفاقات السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، ورأى أن سلوك القيادات الاستخبارية أسهم في الإخفاق الكبير، في وقت يتعين فيه استيفاء جميع التحقيقات.
وقدر أن الخطأ الرئيس يعود للمفهوم السائد بين متخذي القرارات والقادة العسكريين، والتي أدت إلى قناعة بأن حماس لا يمكنها أن تُقدِم على اختراق السياج، ولم يسأل أحد نفسه لماذا لم تنضم الحركة لجولات القتال التي نفذتها إسرائيل ضد حركة الجهاد الإسلامي، داعيًا إلى وقف المزاعم بأن عدم انخراط حماس في عمليات ضد الجهاد الإسلامي كانت لأنها تحت الردع، ورأى أن حماس كانت تخدع إسرائيل.
وأشار إلى أن الفشل الاستخباري المهم أيضًا هو عدم قراءة المفاوضات بشأن إدخال العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل بالشكل الصحيح، وتفسير هذا التفاوض إسرائيليًّا على أنه يعني أن حماس لا تريد الحرب.
وذكر أن كل ذلك كان ضمن خطة خداع. وقال: "أكثر الأمور صعوبة التي تعلمتها في تاريخ الاستخبارات، هو أنه من السهل جدًّا فتح تحقيق بعد حادثة، لكن من الصعب جدًّا أن تعلم أن الحادثة ستقع قبل وقوعها".
ولفت المسؤول الاستخباري الأسبق إلى أنه منذ اندلاع الحرب، وتقف مسألة المسؤولية عن الإخفاق على رأس الاهتمامات، وبعد أن أعلن رئيس الأركان ووزير الدفاع ومسؤولون آخرون مسؤوليتهم، منهم من ينتمي للشاباك، وكذلك رئيس الاستخبارات العسكرية، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعلان مسؤوليته بشكل علني، ويريد الانتظار لليوم الذي سيعقب الحرب.
حماس صنيعة إسرائيل والكف عن سياسة الاغتيالات
وأردف أن مسؤولية المستوى السياسي تُعد أمرًا مصيريًّا في هذا الفشل، وأنه من السهل القول إنه في الفترة بين 2002-2005 كانت هناك سياسات سمَّاها "قص العشب باستمرار"، وهي سياسات أوصت بها الاستخبارات العسكرية والشاباك لرئيس الوزراء في حينه أريئيل شارون، والذي وافق عليها.
ووقتها اغتالت إسرائيل زعماء حماس، على رأسهم الشيخ أحمد ياسين، المؤسس، ونائبه عبد العزيز الرنتيسي، ولكن بعد تلك السياسة تراجعت، بفعل مخاوف بشأن التصعيد ورد الفعل.
وأضاف فاركاش، أن الكف عن سياسة الاغتيالات الممنهجة بحق قادة حماس أتاح الفرصة لشعور المنظمة بالثقة وبناء قوتها العسكرية، مضيفًا أن "السياسات الجديدة كانت نابعة من المستويات السياسية وليست العسكرية فقط، ولرئيس الوزراء دور في هذا الأمر".
ولم يغفل الروايات التي تقول إن إسرائيل هي التي شجعت حماس وأسهمت في بناء قوتها على حساب السلطة الفلسطينية، وقال: "هناك من يقول إن إسرائيل شجَّعت حماس في السنوات الأخيرة، ولكن من بنى المنظمة منذ يومها الأول في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات هي كل حكومات إسرائيل المتعاقبة، ووقتها كانت حماس تنظيمًا اجتماعيًّا يعمل من أجل تلبية حاجات الشارع الفلسطيني".
وأقر بأن حكومات إسرائيل المتعاقبة "زادت من قوة حماس على حساب حركة فتح"، واستطرد أن تحولات حدثت، منها الترابط الذي نشأ بين الحركات السُنِّيّة والشيعية، مثل ميليشيا حزب الله وحماس، في ظل وجود قاسم مشترك وهو المقاومة ضد إسرائيل، ولفت إلى أن هذا التحول الكبير ربما بدأ في عملية "حارس الأسوار" في مايو 2021.
المصدر: موقع "غلوبس" العبري