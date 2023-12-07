هل تؤدي الضغوط الأمريكية إلى وقف إطلاق النار في غزة؟ 

وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن "تضغط بشدة من أجل توسيع المسارات الخاصة بالمساعدات الإنسانية لغزة، بما في ذلك إدخال الوقود، وتقليص الضربات بحق المدنيين غير المتورطين إلى الحد الأدنى، والسعي نحو هدنة جديدة"، مُقدرًا أن تلك الضغوط "تسهم حتى في تغيير طبيعة المهمات التكتيكية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي".

ولفت إلى أن هناك الكثير من الإسرائيليين "لا يفقهون إلى أي مدى أصبحت إسرائيل رهينة في يد الأمريكيين، بما في ذلك على صعيد الإمدادات الخاصة بالذخائر الأساسية"، ومن ثم أعرب عن قناعته بأن الهجمات الإسرائيلية ستصبح أكثر تحديدًا (لادخار الذخيرة).

دكتاتورية أفكار قادت إلى الإخفاق الكبير

وتطرق فاركاش لموضوع المسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر، واتهم قيادات الجيش والاستخبارات بـ "الدكتاتورية الفكرية" والتي تسببت في ثقة مفرطة بالنفس، بأنها هي التي أدت إلى إخفاقات السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، ورأى أن سلوك القيادات الاستخبارية أسهم في الإخفاق الكبير، في وقت يتعين فيه استيفاء جميع التحقيقات.

وقدر أن الخطأ الرئيس يعود للمفهوم السائد بين متخذي القرارات والقادة العسكريين، والتي أدت إلى قناعة بأن حماس لا يمكنها أن تُقدِم على اختراق السياج، ولم يسأل أحد نفسه لماذا لم تنضم الحركة لجولات القتال التي نفذتها إسرائيل ضد حركة الجهاد الإسلامي، داعيًا إلى وقف المزاعم بأن عدم انخراط حماس في عمليات ضد الجهاد الإسلامي كانت لأنها تحت الردع، ورأى أن حماس كانت تخدع إسرائيل.