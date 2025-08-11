الرئيس اللبناني: ماضون في تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عزمه المضي قدماً في تنفيذ القرار التاريخي القاضي بحصرية السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن المسار العملياتي لتحقيق ذلك سيكون عبر الجيش اللبناني.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالنائب فراس حمدان، الذي أعلن دعمه الكامل لهذا الموقف، واعتبره قاعدة أساسية لاستعادة الدولة وإطلاق عجلة التعافي والنهوض، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإعادة إعمار القرى وعودة الأهالي إليها.

وشكر حمدان الرئيس على "دعمه لإقرار قانون الإعفاءات من بعض الرسوم للمكلفين في الأقضية الجنوبية، الذي أقره مجلس النواب عقب العدوان الذي شهدته المنطقة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي لقائه وفد جمعية "كلنا إرادة" برئاسة وفاء صعب، أوضح الرئيس عون أن الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها، رغم الصعوبات والعراقيل، مؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة في مسيرة الإصلاح.

وأضاف: "كان أمامنا خياران، إما التعايش مع الخطأ والفساد أو اختيار الإصلاح، وقد اخترنا الإصلاح".

وأشار إلى أن التشكيلات القضائية الأخيرة ستسهم في تسريع عمل القضاء ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أن عقلية الفساد المتجذرة تتطلب جهداً كبيراً لمواجهتها، وأن القاعدة الصحيحة يجب أن تكون مكافحة الفساد لا تكريسه.

وفي ما يتعلق بالتعيينات، شدد على ضرورة الحفاظ على التوازن الطائفي مع اختيار النخبة للمراكز الأساسية، مضيفاً أن اللبنانيين يريدون حلولاً سريعة للمسائل العالقة، لكن بعض الملفات تحتاج وقتاً لإنجازها.

وختم بالقول: "تعرضنا وسنتعرض لضغوط وانتقادات، لكن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار".