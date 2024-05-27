السودان.. "الدعم السريع" تنفي نيتها إقامة دولة في دارفور (فيديو)

نفت قوات "الدعم السريع" في السودان، الاثنين، نيتها إقامة دولة منفصلة في إقليم دارفور، عقب سيطرتها على مدينة الفاشر؛ رداً على الاتهامات التي وجهها مسؤول في الجيش.

وقالت "الدعم السريع"، في بيان على منصة "إكس"، إن "الحديث عن تأسيس دولة منفصلة في دارفور ادعاءات رخيصة، ومحاولة لقلب الحقائق في مساعٍ يائسة لتعويض الهزائم، بمزاعم وأحاديث ممجوجة عن دولة متوهمة في مُخيّلتهم".

وأضافت: "رؤية قوات الدعم السريع المبذولة للجميع، ونضالات مقاتليها وتضحياتهم الجسام في شتى بقاع الوطن وتبني قضايا التغيير، تؤكد الحرص على وحدة السودان أرضا وشعبا، بجانب إعادة بناء الوطن على أسس من السلام والعدالة والديمقراطية".