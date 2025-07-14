قتيل في احتجاج على انقطاع الكهرباء بكردستان العراق

قُتل رجل بالرصاص خلال تحرك احتجاجي على انقطاع التيار الكهربائي في إقليم كردستان العراق.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن سكان في قضاء رواندوز شمال شرق مدينة أربيل قولهم إن متظاهرين قطعوا مساء الأحد الطريق الدولي المؤدّي إلى معبر حاج عمران الحدودي مع إيران، للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي.

وتدخلّت القوات الأمنية لفتح الطريق، ما أدّى إلى مواجهات مع المحتجين.

وقُتل رجل بإطلاق نار بحسب سكّان، لكن لم يتضّح على الفور كيف تعرض للإصابة.

وقال متظاهر إن أحد أقاربه ويدعى حسن رحمن (45 عاما)، وهو أب لعشرة أطفال، "استشهد بإطلاق نار من قبل أحد رجال الأمن".

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وقال مسؤول في مستشفى آشتي بقضاء رواندوز إن "جثة رجل مقتول بالرصاص وصلت إلى المستشفى بوقت متأخر من ليل (الأحد الاثنين) وبعدها تم تسليمه لذويه".

ولم تعلّق سلطات الإقليم على ذلك بعد.

وأعلنت سلطات الإقليم الأسبوع الماضي أن حوالى 30 % من سكانه باتوا ينعمون بالتيار الكهربائي على مدار الساعة.

غير أن مناطق عدة لا تزال تعاني من انقطاعات لفترات طويلة، ما يُرغم العديد من الأسر على الاعتماد على مولدات خاصة.

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وتعتبر قضية الكهرباء حساسة للغاية بالنسبة إلى العراق الذي يشهد بانتظام تظاهرات عندما يتفاقم انقطاع التيار في الصيف مع تجاوز الحرارة 50 درجة مئوية.