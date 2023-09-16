ليبيا.. الأمراض والأوبئة كارثة محتملة بعد "دانيال"

لا يكاد الشرق الليبي يلملم بعضًا من جراحه بعد الكارثة المأساوية التي خلفها الإعصار دانيال، حاصدًا أرواح آلاف المواطنين، حتى بدأت كارثة أخرى تلوح في الأفق.

وتعالت أصوات كثيرة على غرار منظمة الإغاثة الإسلامية وأطباء بلا حدود، تحذر من انتشار الأوبئة والأمراض في المناطق التي ضربها الإعصار جراء تلوث المياه نتيجة تحلل الجثث.

إلى ذلك، تحدثت وسائل إعلام ليبية عن حدوث تلوث لمياه الشرب في عدد من مناطق شرقي البلاد.

من جهته، دعا وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، المواطنين، لعدم استخدام مياه الشرب في مدينة درنة الأكثر تضررًا من الإعصار.

وطالبهم الوزير "الاعتماد على العبوات التي جلبت من خارج المدينة"، حسبما نقلت عنه صحيفة "المرصد" المحلية.

وقال إن الوزارة "تتابع كل التفاصيل المتعلقة باحتمال انتشار الأوبئة وستطبق أي إجراء للحد من ذلك".