خضراوات متعفنة.. آخر ما تبقى من طعام للفلسطينيين شمال غزة

اضطر الفلسطينيون في مدينة غزة وشمال القطاع، لتناول أصناف من الطعام غير الصالح للاستهلاك، لمواجهة أزمة الجوع التي يعانون منها، نتيجة نفاد مخزوناتهم من الطعام، وعدم سماح إسرائيل بإدخال شاحنات المواد الغذائية إلى هذه المناطق، التي طلب من سكانها إخلاءها تجاه مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بداية الحرب.

وتقدر إحصائيات فلسطينية أعداد السكان ممن بقوا في مدينة غزة ومدن شمال القطاع بنحو 600 ألف فلسطيني، يعانون من انعدام توفر أدنى مقومات الحياة، بما في ذلك الطعام الذي أوصلهم لمستويات غير مسبوقة من الجوع.

ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن كميات الطحين والأرز والطعام والغذاء وحتى حبوب وأعلاف الحيوانات التي كان يأكلها المواطنون شمال غزة، قد نفدت بشكل شبه كامل هناك، مطالبة بإدخال 1000 شاحنة يومياً لمحافظة شمال غزة حتى تتعافى من المجاعة وآثارها.