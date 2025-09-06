صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين

logo
العالم العربي

إنذار إسرائيلي عاجل بإخلاء مناطق واسعة في غزة "فوراً"

إنذار إسرائيلي عاجل بإخلاء مناطق واسعة في غزة "فوراً"
نازحون في غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 9:46 ص

بعد إعلانه منطقة في خان يونس "منطقة إنسانية"، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مواقع في مدينة غزة بإخلاء منازلهم.

أخبار ذات علاقة

نازحون في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يحدد "منطقة إنسانية" في خان يونس جنوبي غزة

وبحسب منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، فقد حدد إنذار الإخلاء "البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية".

وقال أدرعي إن الجيش سيهاجم المبنى في الوقت القريب "نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".

وشدد على ضرورة الإخلاء بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي خان يونس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، السبت، عن "منطقة إنسانية" في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، إن تحديد منطقة إنسانية في خان يونس جاء مع توسيع المناورة البرية في مدينة غزة والاستيلاء على معاقل حماس في عملية عربات جدعون 2.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC