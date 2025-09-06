إنذار إسرائيلي عاجل بإخلاء مناطق واسعة في غزة "فوراً"

بعد إعلانه منطقة في خان يونس "منطقة إنسانية"، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مواقع في مدينة غزة بإخلاء منازلهم.

وبحسب منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، فقد حدد إنذار الإخلاء "البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية".

وقال أدرعي إن الجيش سيهاجم المبنى في الوقت القريب "نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".

وشدد على ضرورة الإخلاء بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي خان يونس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، السبت، عن "منطقة إنسانية" في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، إن تحديد منطقة إنسانية في خان يونس جاء مع توسيع المناورة البرية في مدينة غزة والاستيلاء على معاقل حماس في عملية عربات جدعون 2.