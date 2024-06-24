ضمانات أمريكية تفتح شهية إسرائيل لشنّ "الحرب الشاملة"

قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن واشنطن، قدمت ضمانات لإسرائيل، بدعمها في حالة نشوب حرب شاملة مع ميليشيا حزب الله.

وتمثل الضمانات الأمريكية، حافزا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتخاذ قرار حرب شاملة، ترى تل أبيب أنها باتت ضرورية لتحييد الخطر الذي باتت ميليشيا حزب الله تشكله على سكان شمال إسرائيل.

وأضافت الشبكة أن "هذه التأكيدات جاءت في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، وسط ازدياد المخاوف بشأن توسع الصراع".

ونقلت عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن قوله إن "مسؤولين أمريكيين كبارا أكدوا لوفد من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا واشنطن هذا الأسبوع أنه في حال اندلاع حرب شاملة على الحدود الشمالية بين إسرائيل وحزب الله، فإن إدارة جو بايدن، مستعدة تماما لدعم حليفها".

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول، يطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل تضامنا مع حركة (حماس) مما أجبر عشرات الآلاف على ترك منازلهم في إسرائيل وأدى لتصاعد الضغوط السياسية هناك لاتخاذ إجراءات أكثر قوة.

ولدى إسرائيل قدرات عسكرية كبيرة، لكن "حزب الله" لديه آلاف من المقاتلين، وكثير منهم متمرسون، وفق "رويترز".

وبحوزة الميليشيا أيضا ترسانة تضم عشرات الآلاف من الصواريخ القادرة على ضرب المدن في جميع أنحاء إسرائيل.

وتمتلك أيضا أسطولا كبيرا من الطائرات المسيرة ويبدو أنها استخدمت واحدة منها في تنفيذ مهمة استغرقت وقتا فوق مدينة حيفا الساحلية هذا الأسبوع، مما يؤكد التهديد المحتمل للبنية التحتية الاقتصادية الرئيسة، بما في ذلك أنظمة الطاقة في إسرائيل.