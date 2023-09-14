الدبيبة يكشف "كارثة" في ملف السدود بعد الإعصار "دانيال"
كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، عن "كارثة" تتعلق بعقود إنشاء وتشغيل وصيانة السدود في البلاد، وذلك في أعقاب المأساة الإنسانية التي خلفها الإعصار "دانيال".
وقال الدبيبة إن وزارة التخطيط اكتشفت وجود عقود صيانة لسديْ مدينة درنة "أبو منصور" و "وداي درنة"، إلا أنها لم تُستكمل، مبينًا أنه صُرف عليها عشرات الملايين غير أن مشاكلها لم تُحل.
وأوضح الدبيبة خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، في الإدارة العامة للسدود في وزارة الموارد المائية، تواصل مسؤولي الحكومة مع النائب العام على إثر كشف مسألة عقود الصيانة غير المستكملة.
وأكد أن موضوع السدود في ليبيا غير واضح للعيان، وهو موضوع منسي في أجندة الحكومة، مضيفًا: "هذا عيب في وزارة المياه، وهذا التنبيه جاءنا من خلال درس قاسٍ".
وأكد رئيس حكومة الوفاق الليبية أن موضوع السدود في ليبيا لم يُطرح قط في مجالس الوزراء.
وقال مسؤول في الحكومة إن السدود المنفذة في ليبيا يصل عددها إلى 18 سدًا، بعضها سدود رئيسة، والبعض الآخر سدود صغيرة لا تهدد البنية التحتية.
المشكلة منذ التسعينيات
ولفت إلى أن مشكلة سد "وادي درنة" تنبهت لها وزارة المياه منذ بداية التسعينيات، حيث أُجري للسد برامج تأهيل عبر مكاتب استشارية في وقت سابق، إلا أن السدود بنيت على معايير قديمة، وكانت تحتاج لتأهيل كبير.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أن فرق الإنقاذ تمكنت، اليوم الخميس، من إنقاذ ما يزيد على 300 مفقود، بينهم 13 طفلًا على الأقل من مناطق باب طبرق، وحي الزهور، وشيحة الشرقية، الأكثر تضررًا من السيول.
وأوضح "الدبيبة" في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن عمليات الإنقاذ الأخيرة تمت بعد عودة شبكة الاتصالات إلى مدينة درنة التي تعرضت لسيول كبيرة.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد وعد بإجراء تحقيق حول التقصير الذي حدث وتسبب في ارتفاع عدد الضحايا بعد انتهاء الأزمة.
شبهات فساد
من جهته، حمّل عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، اليوم الخميس، الحكومات مسؤولية انهيار سديْ "وادي درنة"، والتقصير في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لإجلاء السكان، وتقليل الخسائر والأضرار الناجمة عن العاصفة التي ضربت الجبل الأخضر.
وقال العرفي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية، إن المسؤولية عن هذه الكارثة تتحملها الحكومات المتعاقبة التي قامت بإنفاق ميزانيات في غير أوجه الصرف المخصصة لها، وفق تعبيره.
وكشف أن مشروع ترميم سديْ درنة كان قائمًا، منذ 2010، ورصدت له ميزانية، وكانت تنفذه إحدى الشركات الأجنبية قبل أن تغادر البلاد، في 2011، ولم يُستكمل المشروع، ولا يعرف أين ذهبت الأموال التي رُصدت له.
وأضاف أنه، في العام 2020، أوصت تقارير خبراء ومهندسين بضرورة ترميم تلك السدود لعدم قدرتها الوعائية لاستيعاب الأمطار إلا أنه لم يتم الاهتمام بتلك التقارير وتوصيات الخبراء بهذا الخصوص.
وأكد النائب "العرفي"، أن مجلس النواب سيخاطب النائب العام للاضطلاع بمهامه، والتحقيق بشبهات الفساد في عقد 2010، وأوجه صرف ميزانيات السدود في 2021.