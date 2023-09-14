الدبيبة يكشف "كارثة" في ملف السدود بعد الإعصار "دانيال"

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، عن "كارثة" تتعلق بعقود إنشاء وتشغيل وصيانة السدود في البلاد، وذلك في أعقاب المأساة الإنسانية التي خلفها الإعصار "دانيال".

وقال الدبيبة إن وزارة التخطيط اكتشفت وجود عقود صيانة لسديْ مدينة درنة "أبو منصور" و "وداي درنة"، إلا أنها لم تُستكمل، مبينًا أنه صُرف عليها عشرات الملايين غير أن مشاكلها لم تُحل.

وأوضح الدبيبة خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، في الإدارة العامة للسدود في وزارة الموارد المائية، تواصل مسؤولي الحكومة مع النائب العام على إثر كشف مسألة عقود الصيانة غير المستكملة.

وأكد أن موضوع السدود في ليبيا غير واضح للعيان، وهو موضوع منسي في أجندة الحكومة، مضيفًا: "هذا عيب في وزارة المياه، وهذا التنبيه جاءنا من خلال درس قاسٍ".