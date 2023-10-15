مسيرات في المغرب تضامنا مع فلسطين إثر الحرب الإسرائيلية على غزة
مسيرات في المغرب تضامنا مع فلسطين إثر الحرب الإسرائيلية على غزةإرم نيوز

المغرب.. مظاهرات كبيرة تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة

شهدت العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأحد، مظاهرات حاشدة تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

عبر المغاربة عن تضامنهم مع الفلسطينيين إثر الحرب على غزة
عبر المغاربة عن تضامنهم مع الفلسطينيين إثر الحرب على غزةإرم نيوز

وخرج آلاف المغاربة إلى شوارع الرباط معبرين عن تضامنهم مع فلسطين، وذلك في ظل هجوم عسكري واسع النطاق تشنه إسرائيل على قطاع غزة عقب هجوم حماس المباغت يوم السابع من أكتوبر الجاري.

وتوافد آلاف المغاربة إلى نقطة انطلاق المسيرة الشعبية التضامنية في ساحة "باب الحد" أمام مبنى البرلمان وسط الرباط، حيث رددوا شعارات تندد بعمليات القتل التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

توافد آلاف المغاربة إلى نقطة انطلاق المسيرة الشعبية أمام مبنى البرلمان
توافد آلاف المغاربة إلى نقطة انطلاق المسيرة الشعبية أمام مبنى البرلمانإرم نيوز

واستهجن المتظاهرون الذين حملوا أعلامًا مغربية وفلسطينية، الموقف الأمريكي والغربي الداعم لإسرائيل.

المغرب
طوفان الأقصى
حرب غزة

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