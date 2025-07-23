الجوع يفتك بغزة وحصيلة ضحاياه تصل 111

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 حالات وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع، مع تفاقم أزمة نقص الغذاء ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة في ظل استمرار إغلاق إسرائيل لمعابر القطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها: "سجّلت مستشفيات قطاع غزة 10 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 111 حالة وفاة".

وتفاقمت أزمة نقص الغذاء والمجاعة في قطاع غزة، بعد أن نفدت غالبية مخزونات الدقيق لدى الغزيين والمؤسسات التي كانت تعمل في مجال تقديم مساعدات إغاثية للسكان.

وسمحت إسرائيل بدخول قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل الدقيق من الأردن إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، واحتشد آلاف الغزيين الجائعين في خان يونس واعترضوا طريقها وأخذوا ما كانت تحمله من دقيق.

وضمّت القافلة 25 شاحنة، من بين 147 شاحنة قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان إنها أرسلتها إلى قطاع غزة بالتعاون مع منظمات دولية إغاثية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، عبر ثلاث قوافل خلال الأيام الأخيرة.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن قطاع غزة بحاجة إلى دخول 500 شاحنة يوميًا ولمدة تزيد على ثلاثة أشهر، حتى يتم تعويض ما يحتاجه القطاع للحد من أزمة الجوع التي تعيشها غالبية العائلات في قطاع غزة.