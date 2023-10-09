"فاينانشال تايمز": "الضيف"هو العقل المدبر لهجوم حماس غير المسبوق

رأت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن قائد الجناح العسكري في حركة حماس محمد الضيف، هو العقل المدبر للهجوم غير المسبوق، على مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم، بأن "الضيف، الذي يعني اسمه الحركي قضاءه كل ليلة في منزل مختلف تجنبًا لاستهدافه من قبل الإسرائيليين، كان العقل المدبر للهجوم الأخير الأكثر جرأة وفتكًا، حتى الآن".

وتفوَّق الضيف على الجيش الإسرائيلي في العمليات التي استهدفت قتل جنود ومدنيين إسرائيليين؛ ما أكسبه احترام المسلحين الفلسطينيين.