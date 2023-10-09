"فاينانشال تايمز": "الضيف"هو العقل المدبر لهجوم حماس غير المسبوق
رأت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن قائد الجناح العسكري في حركة حماس محمد الضيف، هو العقل المدبر للهجوم غير المسبوق، على مستوطنات غلاف غزة.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم، بأن "الضيف، الذي يعني اسمه الحركي قضاءه كل ليلة في منزل مختلف تجنبًا لاستهدافه من قبل الإسرائيليين، كان العقل المدبر للهجوم الأخير الأكثر جرأة وفتكًا، حتى الآن".
وتفوَّق الضيف على الجيش الإسرائيلي في العمليات التي استهدفت قتل جنود ومدنيين إسرائيليين؛ ما أكسبه احترام المسلحين الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الضيف "صعد بقوة إلى أعلى المستويات في القيادة الفلسطينية متفوقًا على منافسيه في فتح، ونظرائه قادة حماس الآخرين، وكان بمثابة مفاجأة للجيش الإسرائيلي".
ويصف محللون إسرائيليون وفلسطينيون، بمن فيهم أشخاص عرفوا الضيف قبل أن ينتقل إلى حياة الظل، بأنه رجل هادئ، وشديد، غير مهتم بالمنافسات المحتدمة بين الفصائل الفلسطينية.
وقالت الصحيفة إن "الضيف يملك قدرة كبيرة على مواكبة الإنجازات التكنولوجية للجيش الإسرائيلي، وتجلت قدرته هذه خلال الحرب الشرسة مع إسرائيل عام 2021، عندما نشرت حماس أسرابًا من الصواريخ منخفضة الدقة في محاولة للتغلب على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، الذي نفدت ذخائره تقريبًا خلال 11 يومًا قبل التوصل إلى هدنة".
ويعتبر الضيف داخل أروقة حماس، من المعارضين لموافقة الحركة على وقف القتال، مقابل سماح إسرائيل بدخول أموال إضافية إلى قطاع غزة المحاصر أو المزيد من تصاريح العمل لسكان غزة.
المصدر: صحيفة "فاينانشال تايمز"