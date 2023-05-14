البرلمان العراقي يصوت على قانون الموازنة "التاريخية" هذا الأسبوع

أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله اليوم الأحد، أنه سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية، الأسبوع الحالي.

وقال عبد الله في بيان، إن "من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025".