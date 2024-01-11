السعودية: هذه الفئات مرشحة للحصول على "الإقامة المميزة"

كشف مركز الإقامة المميزة في السعودية، أن الطهاة أو العاملين بما يُعرف بمهنة "شيف"، والعاملين في مجال الأزياء الموهوبين، مرشحون للتقدم للحصول على الإقامة المميزة عن فئة الموهوبين الجديدة التي أطلقتها المملكة حديثًا.

وأوضح المركز الحكومي أن الإقامة الجديدة التي توفر الكثير من المزايا لحامليها، متاحة، الآن، أمام الموهوبين في مجالات فنون الطهي والأزياء الذين يحققون شروط الحصول على تلك الإقامة المميزة.

وقال المركز إن "أصحاب المواهب" المستهدفين، يقصد بهم الموهوبون والمختصون في المجالات الثقافية والفنية والرياضية، والذين لديهم سجل حافل بالإنجازات المحلية أو الإقليمية أو العالمية.

وأضاف أن وزارة الثقافة، والهيئات الثقافية التابعة لها، هي الجهة المخولة لتوصية المواهب في المجالات الثقافية والفنية التالية: فنون الطهي، الأزياء، فنون العمارة والتصميم، المتاحف، المسرح والفنون الأدائية، الموسيقى، الفنون البصرية، الأفلام، التراث، المؤلفون، المكتبات.

وأطلقت السعودية، أمس الأربعاء، 5 أنواع من الإقامات المميزة لجميع الجنسيات، توفر لحامليها مزايا عديدة، وفق شروط محددة لكل نوع من تلك الإقامات، فيما تبلغ رسوم الحصول على أي من تلك الإقامات، 4 آلاف ريال (نحو 1000 دولار).