ضغوطات تمنع برلمان العراق من تشريع قانون العفو العام

ما زالت ضغوطات بعض الكتل والأحزاب السياسية في العراق، إضافة إلى فصائل مسلحة، تمنع مجلس النواب من تشريع قانون العفو العام، رغم أنه يعد أبرز شروط القوى السياسية السنية لدعم حكومة محمد شياع السوداني.

وقال القيادي في تحالف السيادة، النائب عبدالكريم عبطان، لـ "إرم نيوز"، إن "إقرار قانون العفو العام، كان أبرز الشروط التي تم الاتفاق عليها ما بين القوى السياسية السنية والإطار التنسيقي الشيعي، بهدف تشكيل حكومة السوداني ودعمها، وكانت هناك موافقة عليه".

وبين عبطان أنه كان مقرراً بحسب الاتفاق "أن يتم تشريع قانون العفو العام بعد مرور أربعة أشهر على تشكيل حكومة السوداني، لكن القانون لم يشرع رغم مرور ما يقارب العام على تشكيلها، وهناك كتل وأحزاب في الإطار تضغط وتعرقل تشريع هذا القانون، إضافة إلى وجود ضغوطات وتهديدات من بعض الفصائل المسلحة لمنع البرلمان من تشريع هذا القانون".

وأضاف أن "قانون العفو العام لا يهدف لإخراج الإرهابيين من السجون، كما يروج البعض ذلك، بل يهدف إلى إعادة محاكمة الأبرياء وإطلاق سراحهم، خصوصاً مع وجود اعتقالات عشوائية واعتقال بحسب أخبار كاذبة من (المخبر السري)، فهذا القانون يهدف إلى إنصاف الأبرياء، ومنع إطلاق سراح أي متهم يداه ملطختان بدماء العراقيين، كذلك لا يشمل الفاسدين وتجار المخدرات أو مرتكبي جرائم الاغتصاب".

وخلال الأعوام الماضية، تم الزج بآلاف العراقيين في السجون بناء على أخبار من "المخبر السري"، وهو النظام الأمني المعمول به في العراق، وكذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، بحسب الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وكان مجلس النواب العراقي صوّت في أغسطس/آب عام 2016 على قانون العفو العام، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، وهو ما أفرغ القانون من محتواه، بحسب كثير من المراقبين والقوى السياسية.