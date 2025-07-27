مقتل ضابط وإصابة 9 جنود إسرائيليين بانفجار جنوب قطاع غزة

أسفر انفجار عبوة ناسفة، صباح اليوم الأحد، جنوب قطاع غزة، عن إصابة قائد كتيبة الاستطلاع الصحراوي في الجيش الإسرائيلي وجندي احتياطي بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابات متفاوتة بين عناصر الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة قائد الكتيبة وجندي آخر بجروح خطيرة جراء الانفجار الذي وقع في جنوب القطاع.

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وقال موقع "كان" العبري إن قائد كتيبة الاستطلاع الصحراوي (585) وكشاف احتياطي في اللواء الجنوبي، فرقة غزة، أصيبا بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية جنوب قطاع غزة، ونُقلا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الموقع أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة ضابط قتالي بجروح متوسطة وجندي آخر بجروح طفيفة، وتم إجلاؤهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط قتيل و9 جرحى، من بينهم 3 إصابات حرجة للغاية و4 إصابات خطيرة، في صفوف الجيش الإسرائيلي؛ جراء الحادث الأمني الذي وقع في خان يونس بقطاع غزة.

وفي سياق متصل، ذكر موقع "حدشوت لو تسنزورا" أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت قوة من وحدة "قصاصي الأثر" (البدو) شرق خان يونس.