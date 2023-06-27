حميدتي يعلن عن هدنة من طرف واحد اعتبارا من الثلاثاء

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، "حميدتي" عن هدنة لـ 48 ساعة "من جانب واحد"، ليومي الوقوف بعرفة والعيد.

وقال دقلو، في تسجيل صوتي نشره ليل الإثنين على فيس بوك، إن الحرب فُرضت علينا وليست ضد الجيش السوداني بل ضد بقايا "النظام البائد"، على حد قوله.