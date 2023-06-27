حميدتي يعلن عن هدنة من طرف واحد اعتبارا من الثلاثاء
أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، "حميدتي" عن هدنة لـ 48 ساعة "من جانب واحد"، ليومي الوقوف بعرفة والعيد.
وقال دقلو، في تسجيل صوتي نشره ليل الإثنين على فيس بوك، إن الحرب فُرضت علينا وليست ضد الجيش السوداني بل ضد بقايا "النظام البائد"، على حد قوله.
ودعا في بيانه المواطنين لتجنب التظاهرات في مناطق القتال حرصا على سلامتهم، مضيفا: "نحذر أهالي دارفور من محاولات إشعال الفتنة والحرب الأهلية".
في الإطار ذاته، أعلن دقلو عن تشكيل لجنة ومحكمة ميدانية لحسم أي مظاهر تفلت من كل الأطراف، بما فيها قوات الدعم السريع، وأشار إلى أنه يتابع باهتمام الانتهاكات بحق المدنيين، مؤكداً التصدي لها بحزم.
وأبدى قائد قوات الدعم السريع استعداده لتوفير الحماية والمساعدة للشعب السوداني، مستطردا: "بدأنا التعاون مع المواطنين لمواجهة أي تفلت من قبل القوات"، على حد تعبيره.