تقرير أمريكي: "طوفان الأقصى" استهدف إعادة غزة للنضال الفلسطيني

أرجع تقرير لمجلة "فورن أفيرز" الأمريكية، دوافع "الجناح العسكري لحركة حماس" لشن هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل إلى أنه محاولة لتعزيز هدف الحركة المتمثل بإعادة ربط غزة بالنضال الأوسع من أجل تحرير فلسطين.

وبحسب التقرير، فإن الحصار المفروض على غزة أسهم إلى حد كبير في عزل القطاع عن بقية أنحاء العالم، وإن الهجمات الصاروخية التي اعتادت حماس أن تنفذها باتجاه إسرائيل بين فترة وأخرى، لجلب انتباه العالم لم تعد تحقق النتيجة المطلوبة، بسبب الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية المتطورة، على نحو متزايد.

وعلى النقيض من ذلك، كانت الضفة الغربية ساحة صراع أكثر وضوحًا. ومع توسع المستوطنات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة للجنود والمستوطنين الإسرائيليين في القرى الفلسطينية، اجتذبت الضفة الغربية، إلى جانب الأماكن المقدسة في القدس، اهتمام وسائل الإعلام الدولية المستمر.

دفع هذا قيادات حماس في القطاع إلى تغيير إستراتيجيتهم . وبعد أن كانت غزة تُدار إلى حد كبير من خارج الأراضي الفلسطينية من قبل قادتها الموجودين في بعض العواصم العربية، انبرى السنوار ابتداءً من عام 2017 إلى ترسيخ قواعد استقلالية القطاع عن قياداته الخارجية. وعمل على تعديل إستراتيجيات الحركة لتأخذ في الاعتبار التطورات في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك التوترات المتزايدة عند المسجد الأقصى.

وأضاف التقرير، أن السنوار، الذي أمضى 22 عاماً في السجون الإسرائيلية، وتم إطلاق سراحه في أكتوبر 2011 كجزء من صفقة شاليط، يعد إحدى الشخصيات الحاسمة بتأسيس الجناح العسكري لحركة حماس في الثمانينيات.