سائح برتغالي يتعرض للسلب على يد مسلحين شمالي سوريا (فيديو)

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن سائحا برتغاليا تعرّض لاعتداء وسرقة من قبل شخصين يرتديان زيّ قوات أمنية، أثناء مروره على طريق حلب شمالي البلاد.

ووفقاً للمرصد، أقدم المعتديان على توقيف السائح وتفتيش هاتفه بالقوة، قبل أن يجبراه على تسليم أمواله، حيث استوليا على مبلغ 800 دولار وبطاقات الذاكرة الخاصة به.

الحادثة وُثقت بمقطع فيديو صوّره السائح نفسه ونشره لاحقًا على منصات التواصل الاجتماعي؛ ما أثار ردود فعل واسعة وموجة من الغضب.

وقال المرصد إن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، أكد توقيف المتورطين في الحادثة وتحويلهما للتحقيق، تمهيدا لمحاسبتهما. وشدد على التزام السلطات بحماية السياح والأجانب، وضمان عدم إفلات أي معتدٍ من العقاب.

ورأى المرصد أن هذه الحادثة تعكس استمرار حالة الفوضى والانفلات الأمني في مناطق واسعة من سوريا، مجددا مطالباته بإدانة هذه الانتهاكات وتشديد العقوبات بحق مرتكبيها.

كما انتقد ما وصفه بـ"الصمت الرسمي المتكرر"، معتبراً أن السلطات لا تتحرك بجدية إلا بعد تحوّل الجرائم إلى قضايا رأي عام على وسائل التواصل.