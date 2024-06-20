مواطنون غاضبون يقتحمون مقر التلفزيون القومي في بورتسودان

اقتحم عشرات المواطنين الغاضبين، اليوم الخميس، مقر تلفزيون السودان في مدينة بورتسودان، مطالبين بإقالة مديره، الذي قلل من شأن قومية "البجا" شرقي البلاد، وفق قولهم.

وكان مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي، اعترض على الزي الذي ترتديه المذيعة زينب أير، وفق منشور للمذيعة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، معتبرةً ذلك رفضًا لهوية وثقافة مكونها القبلي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر المواطنين داخل استديوهات التلفزيون بأزياء قومية البجا، وسط مطالبات بضرورة احترام الاختلاف والتنوع من بعض السيدات.

ولاقت الحادثة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات ساخرة، حيث اعتبر البعض أن ما جرى نتاج طبيعي لوجود أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير بالمدينة.