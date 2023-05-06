السودان.. مدنيو "الاتفاق الإطاري" يرحبون بمفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع

رحبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان بالمفاوضات المعلن عنها بين الجيش والدعم السريع في مدينة جدة السعودية.

جاء ذلك في بيان نشره حزب المؤتمر السوداني (ممثلا عن تلك القوى) في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وكان ممثلون عن طرفي الصراع في السودان وصلا إلى جدة في وقت سابق، لبدء مفاوضات هي الأولى من نوعها برعاية أمريكية سعودية.

وقالت قوى الاتفاق الإطاري المدنية: "نرحب في القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بوصول ممثلي القوات المسلحة السودانية والدعم السريع إلى مدينة جدة للشروع في مباحثات ضمن المبادرة الأمريكية السعودية".

وأضاف البيان: "نأمل أن تقود (المفاوضات) لوقف للقتال ومعالجة للأوضاع الإنسانية بما يمهد الطريق لحل سلمي سياسي مستدام. إن هذه المباحثات تشكل خطوة أولى لوقف الانهيار المتسارع الذي شهدته بلادنا منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، ونأمل من قيادة القوات المسلحة والدعم السريع قرارات شجاعة تنتصر لصوت الحكمة وتوقف القتال وتنهي المعاناة التي يعيشها شعبنا جراء هذه الحرب".