احتجاجات في اليونان ضد سفينة تقل سياحًا إسرائيليين (فيديو)

تجمع مئات المتظاهرين في مدينة فولوس الساحلية اليونانية، اليوم الأربعاء، احتجاجًا على وصول سفينة سياحية تقل سياحًا إسرائيليين في ظل الحملة العسكرية المستمرة في قطاع غزة، بحسب "د ب أ".

أخبار ذات علاقة اليونان تمنع سياحا إسرائيليين من مغادرة سفينة بسبب تظاهرات ضدهم

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بعض المتظاهرين اشتبكوا مع قوات الشرطة.

وتواجه سفينة "كراون إيريس" للرحلات السياحية، المملوكة لشركة شحن إسرائيلية، والتي تقوم حاليًا بجولة سياحية في بحر إيجة، احتجاجات أينما ترسو، حيث يصف المتظاهرون ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة بالإبادة الجماعية، ويطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين.

وفي فولوس، وهي مدينة تقع على البر الرئيس، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال أثينا، أغلقت مجموعتان من المتظاهرين مخرجي الميناء، بحسب ما ذكرته محطة "سكاي" التلفزيونية.