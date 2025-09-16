الأردن يدين توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة

تحقيق أممي: قادة إسرائيل حرضوا على ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

قصف إسرائيلي على غزةالمصدر: رويترز
خلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وبحسب "فرانس برس"، قالت اللجنة إن "الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية، وإن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراء ضدهم لمعاقبتهم على هذا التحريض".

من جهتها، قالت إسرائيل إنها "ترفض رفضا قاطعا" تقرير لجنة التحقيق. ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"المشوه والخاطئ" ودعا إلى "حلّ لجنة التحقيق فورا".

على صعيد متصل، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن الجيش بدأ عملية حاسمة في غزة.

ووجه الجيش إنذارا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين قتل 60 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر الاثنين.

