روبيو يحضر حدثاً استيطانياً بموقع "حساس سياسياً" في القدس الشرقية

ماركو روبيوالمصدر: رويترز
04 سبتمبر 2025، 2:41 ص

كشف مراسل موقع "أكسيوس"، اليوم الخميس، عن عزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إجراء زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكتب باراك رافيد مراسل "أكسيوس"في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: "إن من المتوقع أن يزور روبيو المنطقة قريباً".

وأضاف: "سيشارك روبيو يوم 14 سبتمبر/ أيلول في حدث تنظمه مجموعة من المستوطنين في موقع أثري حساس على الصعيد السياسي".

وأوضح أن الموقع يقع "أسفل قرية سلوان الفلسطينية في القدس الشرقية، على مسافة قصيرة جداً من المسجد الأقصى".

يأتي ذلك بالتزامن مع كشف الموقع نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن روبيو أشار في اجتماعات خاصة إلى أنه لا يعارض ضم الضفة الغربية.

وأكد روبيو، بحسب ما نقله المسؤولون الإسرائيليين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تقف في طريق خطوة ضم الضفة الغربية.

