السودان.. مدينة كادقلي في كردفان تعيش مأساة إنسانية
أجبر تصاعد حدة التوتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سكان مدينة كادقلي، الواقعة جنوب غرب السودان، على الفرار، بحسب ما أفاد شهود، الخميس.
ويُنذر الحشد حول كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، وتصعيد القتال في دارفور، بفتح جبهة صراع أخرى في البلاد، بعد مرور شهرين ونصف الشهر منذ اندلاع الصراع بشكل مفاجئ في 15 نيسان/أبريل الماضي.
وفي وقت سابق من الخميس، قالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، إن واشنطن علّقت المحادثات بشأن السودان؛ لأنها لا تحقق النجاح المنشود بشكلها الحالي.
وبينت، خلال جلسة للجنة فرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن "الصيغة لا تحقق النجاح الذي نريد"، وذلك بعد مجموعة من اتفاقات وقف إطلاق النار جرى انتهاكها.
وتحدث سكان محليون عن أن ضربات جوية للجيش خلال قتاله مع "الدعم السريع" أصابت، صباح اليوم الخميس، مناطق في جنوب الخرطوم، في حين أن قوات الدعم السريع ردت بالأسلحة المضادة للطائرات.
ويوم أمس الأربعاء، اتهم الجيش السوداني الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، التي يقودها عبدالعزيز الحلو، بانتهاك اتفاق قائم منذ فترة طويلة لوقف إطلاق النار، وبمهاجمة وحدة تابعة للجيش في كادقلي، إلا أن الجيش قال إنه تصدى للهجوم، لكنه تكبد خسائر.
وتسيطر الحركة الشعبية، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع دولة جنوب السودان، على أجزاء من ولاية جنوب كردفان، التي تشترك في حدودها مع ولاية غرب دارفور ودولة جنوب السودان، وتحتضن حقول النفط الرئيسية في البلاد.
وقال السكان إن الحركة الشعبية هاجمت الجيش في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، يوم أمس الأربعاء، وهو ما فعلته أيضًا قوات الدعم السريع، مبينين أن الجيش أعاد نشر قواته، اليوم الخميس؛ لحماية مواقعه في المدينة، بينما يتجمع أفراد الحركة الشعبية في مناطق بضواحي المدينة.
وأشار سكان كادقلي إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات، إضافة إلى تناقص إمدادات الأغذية والمستلزمات الطبية.
وتسبب الصراع في نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص من ديارهم، وباندلاع العنف في دارفور، وتكبدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور أفدح الخسائر جراء ذلك
وتحدث شهود عن اشتباكات وصفوها بـ"العنيفة"، وقعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في حين شهدت مدينة نيالا، وهي عاصمة ولاية جنوب دارفور، اشتباكات بين طرفي النزاع في الأيام الماضية، بعد فترة من الهدوء، وذلك في ظل انقطاع الكهرباء والاتصالات.