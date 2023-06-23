السودان.. مدينة كادقلي في كردفان تعيش مأساة إنسانية

أجبر تصاعد حدة التوتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سكان مدينة كادقلي، الواقعة جنوب غرب السودان، على الفرار، بحسب ما أفاد شهود، الخميس.

ويُنذر الحشد حول كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، وتصعيد القتال في دارفور، بفتح جبهة صراع أخرى في البلاد، بعد مرور شهرين ونصف الشهر منذ اندلاع الصراع بشكل مفاجئ في 15 نيسان/أبريل الماضي.

وفي وقت سابق من الخميس، قالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، إن واشنطن علّقت المحادثات بشأن السودان؛ لأنها لا تحقق النجاح المنشود بشكلها الحالي.

وبينت، خلال جلسة للجنة فرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن "الصيغة لا تحقق النجاح الذي نريد"، وذلك بعد مجموعة من اتفاقات وقف إطلاق النار جرى انتهاكها.

وتحدث سكان محليون عن أن ضربات جوية للجيش خلال قتاله مع "الدعم السريع" أصابت، صباح اليوم الخميس، مناطق في جنوب الخرطوم، في حين أن قوات الدعم السريع ردت بالأسلحة المضادة للطائرات.