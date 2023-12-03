تصاعد الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

تصاعدت حدة الاشتباكات الحدودية جنوب لبنان منذ توقف الهدنة في قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 4 من الجيش بقصف لميليشيا حزب الله اليوم الأحد.

وقال مراسل "إرم نيوز" إن الميليشيا والجيش الإسرائيلي استئنفا الاشتباكات بعد ظهر اليوم، إذ أعلن حزب الله قتل وجرح جنود إسرائيليين في استهداف لموقعهم في منطقة "بيت هيلل"، لكن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن 4 إصابات وسط الجنود.

وذكرت الميليشيا أنها استهدفت مواقع في "هار دوف" وزبدين ورويسات العلم والرادار الإسرائيلي في مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة.