"الصحة السورية": إرسال قافلة مساعدات طبية إلى السويداء

أعلنت وزارة الصحة السورية أنها أرسلت اليوم الأحد قافلة مساعدات طبية إلى محافظة السويداء، جنوبي البلاد، وقالت إنها تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع فرق طبية متخصصة وعالية الجهوزية، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية.

ونقلت وكالة سانا عن وزير الصحة مصعب العلي أن "القافلة تم تجهيزها منذ عدة أيام ولم تستطع الدخول إلى السويداء، بسبب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي"، وأكد التزام الوزارة بتقديم الدعم لكل من يحتاجه على كامل الجغرافية السورية.

ولفت الوزير العلي إلى أن تحرك القافلة اليوم جاء في ظل التطورات التي حصلت منتصف ليلة الأمس، "بعد نجاح قوى الأمن بإخراج مقاتلي العشائر وتطبيق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه؛ الأمر الذي أدى إلى إنشاء ممرات آمنة يتم استخدامها اليوم للوصول إلى المشفى الوطني بالسويداء، لتقديم المساعدات لأبناء الشعب السوري ولكل من يستحقها".

وأشارت الوكالة إلى أن تسيير القافلة يأتي "بعد فتح ممرات آمنة، وانطلاقاً من الواجب الوطني والمهني في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية لكل أبناء سوريا".